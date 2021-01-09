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Челси
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Вест Хэм Юнайтед
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион

Порье про бой с Конором: «Хочу, чтобы мы оба истекали кровью» 

Sports.ru 3 часа назад
Легковес UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от боя с Конором Макгрегором, который пройдет 23 января на UFC 257 в Абу-Даби.

«В первом бою сражение даже не началось. Такое случается. От боя я хочу, чтобы мы оба истекали кровью, оба начали причинять ущерб с самого начала сражения. Так мы и узнаем, кто лучше как боец.

Я хочу, чтобы у меня текла кровь с первой минуты боя, хочу, чтобы битва стала тяжелой, чтобы мы выяснили лучшего бойца. Я не жажду быть побитым. Но если мы дойдем до того, что мы оба будем уставшие и истекающие кровью, то мы увидим, у кого есть стержень, и кто сильнее хочет выбраться.

Думаю, что в таком сражении с Конором я выйду победителем в 10 боях из 10», — сказал Порье в подкасте Тео Вона.

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