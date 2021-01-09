Я хочу, чтобы у меня текла кровь с первой минуты боя, хочу, чтобы битва стала тяжелой, чтобы мы выяснили лучшего бойца. Я не жажду быть побитым. Но если мы дойдем до того, что мы оба будем уставшие и истекающие кровью, то мы увидим, у кого есть стержень, и кто сильнее хочет выбраться.