Легковес UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от боя с Конором Макгрегором, который пройдет 23 января на UFC 257 в Абу-Даби.
«В первом бою сражение даже не началось. Такое случается. От боя я хочу, чтобы мы оба истекали кровью, оба начали причинять ущерб с самого начала сражения. Так мы и узнаем, кто лучше как боец.
Я хочу, чтобы у меня текла кровь с первой минуты боя, хочу, чтобы битва стала тяжелой, чтобы мы выяснили лучшего бойца. Я не жажду быть побитым. Но если мы дойдем до того, что мы оба будем уставшие и истекающие кровью, то мы увидим, у кого есть стержень, и кто сильнее хочет выбраться.
Думаю, что в таком сражении с Конором я выйду победителем в 10 боях из 10», — сказал Порье в подкасте Тео Вона.