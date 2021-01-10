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Красавица из UFC ушла в бои на голых кулаках. Ванзант обещает зрелище 

Sport24 5 часов назад
У красотки Пейдж Ванзант не ладилось в UFC последнее время. С 2018 года эффектная блондинка всего три раза заходила в октагон и лишь однажды возвращалась оттуда победительницей — в январе 2019-го Ванзант справилась с другой признанной красавицей UFC Рэйчел Остович. Всего за шесть лет в лучшей лиге мира Пейдж провела девять поединков, пять из них выиграла, в четырех случаях уступила. Статистика не самая ужасная, но от этой девушки в UFC явно ждали большего.
Во-первых, Ванзант очень удачно начинала свой путь в элите, одержав три победы подряд. А во-вторых, Пейдж практически с самого ее появления в лиге старательно превращали в звезду, используя ее привлекательную внешность и популярность, приобретенную в соцсетях и на сторонних проектах.
Очевидно, что в UFC рассчитывали не один год эксплуатировать образ опасной красотки, но в какой-то момент эта история забуксовала и привела к довольно неожиданной развязке. Теперь Пейдж Ванзант будет драться на голых кулаках в лиге Bare Knuckle Fighting Championship.
BKFC уже два года раскручивает кулачные бои, приглашая к себе на контракт бывших звезд топовых ММА-организаций. Известно, что в этих соревнованиях бойцам очень хорошо платят. Например, Артем Лобов, который во времена своих выступлений в UFC чаще проигрывал, чем выигрывал, в BKFC за бои получал порядка 150-200 тыс. евро, что значительно жирнее большинства гонораров гораздо более статусных людей лучшей ММА-лиги мира.
Но есть в боях на голых кулаках и очевидные издержки, из-за которых BKFC считается пристанищем сбитых летчиков из UFC и Bellator. Практически любой, кто соглашается подраться без перчаток, должен быть готов к тому, что после боя его лицо будет выглядеть примерно так:
Поединки на голых кулаках считаются более опасным и травматичным занятием, чем бои по правилам ММА. С одной стороны, это приносит организаторам кулачных схваток большую аудиторию и сочную кассу. С другой — вы почти не услышите мнение о том, что кулачные бои — это хоть сколько-нибудь спорт, а некоторые известные бойцы ММА и вовсе относятся к «младшему брату» с брезгливостью.

«Голые кулаки набирают популярность, но я бы не назвал это видом спорта, потому что ты дерешься без перчаток. Вероятность, что ты получишь травму, очень высокая. Когда у тебя есть перчатки, там процент сечек очень низкий. Думаю, они в последнюю очередь думают о здоровье, а в первую — о просмотрах. А просмотры там хорошие, потому что людям такое было интересно всегда. Но мне лично это смотреть не нравится. А еще бои на голых кулаках ассоциируются с ММА и бросают на ММА тень», — считает, например, Хабиб Нурмагомедов.

Конечно, Нурмагомедову рассуждать подобным образом проще, чем многим его коллегам: едва ли что-то заставит Хабиба пойти на такую авантюру. Однако ведь и Ванзант не производит впечатление атлетки, для которой «голые кулаки» — последний шанс добиться чего-то значимого в боевом спорте. 2,7 млн подписчиков в «Инстаграме», статус бывшей звезды шоу «Танцы со звездами», все та же яркая внешность и несколько хороших побед в UFC — с такими данными Пэйдж могла бы выбрать более безопасный вариант продолжения карьеры.
Наверняка ее бы с радостью приняли в Bellator или Invicta FC, где у женских поединков тоже хорошая аудитория и разыгрываются престижные титулы. Но вместо этого Ванзант будет драться в BKFC, и ее дебют состоится уже совсем скоро. 5 февраля Пейдж подерется с Британ Харт.
Харт пришла в кулачные бои из бокса и уже трижды успела подраться без перчаток. Первые два поединка Британ закончились поражениями. Автором одного из них стала бывшая девушка-боец UFC Бек Роулингс, которую Ванзант нокаутировала в 2016 году. Последний раз Британ Харт билась в BKFC 13 ноября и в том поединке она одолела Рандин Элкхольм.
Бой Ванзант — Харт возглавит турнир BKFC: Knuckle Mania, который пройдет 5 февраля в Тампе (штат Флорида) и будет показан по системе PPV. Также на том шоу зрители увидят поединок Криса Либена, который в свое время был видным бойцом UFC. Ему предстоит подраться с Квентином Генри.
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Комментарии 1
MMA , Артем Лобов , Хабиб Нурмагомедов , Рэйчел Остович
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