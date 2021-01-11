Тренер Нурмагомедова: у меня был негативный момент с отцом Хабиба 

Как-то я опоздал. Совсем на чуть-чуть. И Манап посмотрел на меня очень тяжёлым взглядом. Я видел в этом взгляде: «Хавьер, нужно быть ответственнее». Я опоздал где-то на пять минут. От Манапа исходила эта аура босса. Я сразу почувствовал вину», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу Combat Challenge.