Боец Джефф Монсон объявил о завершении карьеры 

Все новости на карте

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил о завершении спортивной карьеры, передает портал mixedmartialarts.com со ссылкой на публикацию спортсмена в соцсети. В настоящий момент пост закрыт для просмотра.

Как отмечает портал, 49-летний спортсмен поблагодарил всех, кого встретил на своем жизненном пути за прошедшие годы. Кроме того, Монсон пожелал своим поклонникам успеха, здоровья и счастья.

Напомним, Джефф Монсон провел 88 профессиональных боев, 61 из них завершились его победой.