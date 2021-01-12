Боец Джефф Монсон объявил о завершении карьеры 

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил о завершении спортивной карьеры, передает портал mixedmartialarts.com со ссылкой на публикацию спортсмена в соцсети. В настоящий момент пост закрыт для просмотра.
Как отмечает портал, 49-летний спортсмен поблагодарил всех, кого встретил на своем жизненном пути за прошедшие годы. Кроме того, Монсон пожелал своим поклонникам успеха, здоровья и счастья.
Напомним, Джефф Монсон провел 88 профессиональных боев, 61 из них завершились его победой.
В 2017 году американский боец получил российский паспорт. Жители подмосковного Красногорска его выбрали депутатом местного Горсовета.