Ярчайшая победа Хоуса в одном карде с Хабибом и Гэтжи. О таком дебюте мечтает любой!

В ожидании главного поединка предстоящего турнира UFC Fight Night 184, который пройдёт 16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), стоит не прозевать другие интересные противостояния. Хотя в ММА закончиться ярко и неожиданно всегда может любой бой, всё же в некоторых случаях эта вероятность в разы больше. Один из таких — поединок между американцем Филом Хоусом по прозвищу Мегатрон и французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) Оба парня имеют одинаковые результаты: по 9 побед и по 2 поражения. Для обоих этот бой будет вторым в лиге. Однако Хоусу удалось дебютировать более громко. Во-первых, парень дрался на главном турнире ушедшего года — UFC 254, в одном карде с Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи . Во-вторых, чтобы финишировать непобеждённого австралийца Джейкоба Малкуна, ему понадобилось всего 18 секунд. Причём все победы Хоуса — досрочные. Парень не стал нарушать традиции и на этот раз.

Хоус сразу занял центр октагона и начал поддавливать соперника к сетке. Малкуну только и оставалось, что защищаться и пытаться уйти. Но тщетно. Первое же попадание пошатнуло австралийца. Мегатрон не стал медлить и тут же нанёс ещё несколько жёстких ударов. Малкун рухнул на канвас без сознания. Бойца ещё долго приводили в чувство. Его обидчик, между прочим, успел и отпраздновать победу и подойти к оппоненту, чтобы справиться о его состоянии. Хоус даже хотел принести для Малкуна табуретку, но член команды UFC оказался ближе к ней и сделал это за бойца.