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Прилетело, откуда не ждал. Бойца пришлось спасать уже через девять секунд. Видео 

Чемпионат.com 1 час назад
Новичок Bellator не знал, что тут могут бить не только руками. Первый бой в лиге стал для него и последним.
Недавно лига Bellator порадовала поклонников подборкой самых быстрых нокаутов в истории лиги. Редакция «Чемпионата» выбрала наиболее понравившийся и поделилась своим мнением. А уже через неделю ребята сколотили вторую часть. Здесь определиться было ещё сложнее. Но, определённо, одним из самых ярких стал нокаут, исполненный Дэном Споном в поединке против Дэйна Боннигсона на турнире Bellator 51 в сентябре 2011 года.
Оба парня были абсолютными ноунеймами и прежде дрались только на турнирах North American Allied Fight Series. Однако Спон до подписания в Bellator успешно провёл пять боёв, в то время как его соперник обладал рекордом 1-1. Фаворит был очевиден, и Боннигсона оставалось только пожалеть. Конечно, можно было и надеяться на то, что он сотворит маленькое чудо и совершит такой же маленький, но всё же апсет. Но, как говорится, чуда не произошло.
Бойцы стукнулись перчатками и стали прицеливаться. Пару секунд они стояли и смотрели друг на друга. Видимо, Боннигсон просто смотрел, а вот Спон прекрасно знал, что будет делать дальше и готовил этот удар. Он рванул на ничего не подозревающего соперника и левым коленом пробил ему точно в челюсть. Поединок продлился всего 9 секунд. Боннигсон, лёжа на канвасе, только вопросительно воздевал руки: мол, что это было вообще? К тому, что прилетит не сверху, а снизу, парень явно не был готов.
Этот бой стал для бедолаги первым и последним не только в Bellator, но и в карьере. К слову, победителю более ничем в промоушене прославиться не удалось: три следующих поединка он проиграл и вылетел из лиги. Потом он появлялся даже в The Ultimate Fighter и на Претендентской серии Даны Уайта, но попытки успехом не увенчались.
А вам, уважаемые читатели, рекомендуем посмотреть и остальные финиши в подборке. И, если вы не согласны с нашим мнением, напишите в комментариях, какой из нокаутов показался вам наиболее интересным и достойным первого места.
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Комментарии
MMA , Видео
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