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9 января

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Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
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Шальке-04
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Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
10 января

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3 из 3
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Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
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Валенсия Валенсия
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2 из 2
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Аугсбург
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Арминия
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Эльче
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Хетафе Хетафе
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Уэска
0 2
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Гранада
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
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Бёрнли
0 1
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Вулверхэмптон
1 2
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3 из 3
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Астон Вилла
×
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Манчестер Сити
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Тоттенхэм Хотспур
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Арсенал
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Нурмагомедов должен отказаться от титула для боя с Сен-Пьером — глава UFC 

ИА Regnum и ещё 16 4 часа назад
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, в случае, если он хотел бы провести поединок с представителем Канады Жоржем Сен-Пьером, который является экс-чемпионом в двух весовых категориях, должен отказаться от своего титула. Об этом 16 января заявил глава UFC Дэйна Уайт.

«Бой Сен-Пьера и Нурмагомедова? Я не знаю. Полагаю, если Хабиб хочет боя с Жоржем, он должен будет отказаться от титула», — приводит UFC Arabia его слова на своей странице в соцсети Twitter.

При этом Уайт добавил, что после отказа от своего чемпионского звания российский спортсмен сможет провести поединок с канадцем.
Отметим, на данный момент в активе 32-летнего ни разу непобежденного Хабиба Нурмагомедова 29 побед.
ИА Regnum: последние новости
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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