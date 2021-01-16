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Россиянин Хабиб Нурмагомедов пока принял решение вернуться к выступлениям в ММА. Об этом в эфире сообщил президент UFC Дана Уайт . При этом он отметил, что россиянин допускает такую возможность.

По словам Уайта, Хабиб посмотрит турнир UFC 257, где сразятся Конор Макгрегор и Дастин Порье. Россиянин сказал ему, что если они покажут что-то впечатляющее и заставят его захотеть вернуться, то он будет биться.

Ранее он встретился со спортсменом в Абу-Даби (ОАЭ) и обсудил с ним возможность возобновления активных выступлений.