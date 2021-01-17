"Мне кажется, что самой главной мотивацией Хабиба может быть то, что он банально заскучал. Такое может произойти. Я думаю, что мама поддержала бы любое решение сына. Другое дело, что он же пока не говорит о том, что возвращается", — сказал Гаджиев.