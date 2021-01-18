Глава UFC запланировал новую встречу с Нурмагомедовым

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Дэйна Уайт — глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — запланировал новую встречу с Хабибом Нурмагомедовым, передает 18 января MMA Fighting.

Он собирается побеседовать с бойцом в Лас-Вегасе (США):

«Поужинаем с Хабибом, обсудим все еще раз и придем к решению».

15 января Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби — накануне турнира с участием его двоюродного брата Умара Нурмагомедова . По словам Уайта, боец может вернуться в MMA. Его решение частично зависит от того, как проявят себя потенциальные соперники 24 января.

Нурмагомедов объявил об уходе из MMA осенью 2020 г. На его счету — 29 побед в 29 поединках.