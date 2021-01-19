Тренер: «Возвращение Хабиба должна одобрить его мама»

«На это ему нужно разрешение матери. Нужно, чтобы она одобрила, в противном случае Хабиб не станет ей перечить.

Он говорил: «Я дал маме обещание». Так что теперь, насколько я понимаю, нужно, чтобы она дала ему такое разрешение.

Учитывая его замечательный характер, если он и решит вернуться, увидев достойного соперника, сначала он спросит у матери», — рассказал Мендес.