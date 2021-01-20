Ранее в России обновили статистику по коронавирусу за прошедшие 24 часа. Новые данные предоставили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за прошедшие сутки достигло уровня в 26 902 человека. Всего за время пандемии выздоровело от нового вируса вылечились 3 054 218 человек За прошедшие сутки от коронавируса скончались 612 граждан РФ. Общее количество погибших стало 67 832 человека. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева
15 января
16 января
16 января
17 января
19 января
19 января
19 января
20 января
20 января
20 января
23 января
23 января
24 января
26 января
27 января
Федора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом
Фото: РИА "ФедералПресс"
Видео дня. «Лестер» обыграл «Челси» и вышел на первое место в АПЛ
Читайте также