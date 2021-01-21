Белорусский боец ММА Алексей Кудин задержан в Москве и будет экстрадирован на родину, сообщает News.ru.

В декабре стало известно, что Кудин покинул Белоруссию, чтобы скрыться от уголовного преследования. Сообщалось, что Кудин, возможно, сломал челюсть одному из сотрудников правопорядка в ходе протестов против результатов президентских выборов. Тогда утверждалось, что в ходе задержания боец был сильно избит. Против него также завели уголовное дело.