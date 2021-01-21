Госпитализированный Емельяненко заявил о хорошем самочувствии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо и идет на поправку. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
«Всем спасибо, кто искренне переживает за мое здоровье. Самочувствие у меня сейчас хорошее, иду на поправку. Благодарен врачам и медицинскому персоналу за заботу и ваш нелегкий труд», — написал Емельяненко.
Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко госпитализирован в московскую клиническую больницу №52, специализирующуюся на лечении больных коронавирусом.