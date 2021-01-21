Макгрегор — Порье 2: прогноз и ставки на бой 24 января, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

24 января на турнире UFC 257 состоится бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Это будет бой-реванш, в 2014 году эти спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда ирландец нокаутировал соперника в первом же раунде. Видеотрансляцию боя онлайн покажет телеканал «Рен ТВ». Прямой эфир встречи начнется не ранее 06:40 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает явным фаворитом боя Конора Макгрегора. Поставить на победу ирландца можно с коэффициентом 1.35, это примерно 70% вероятности. Шансы Порье аналитики оценили коэффициентом 3.40 (28%), а на ничью можно сделать ставку за 55.00 (2%).

Макгрегор — Порье: какие делать ставки на бой 24 января

Как мы уже сказали, этот бой носит статус реванша. За это время оба спортсмена пережили взлеты и падения. Порье заявляет, что в повторном поединке все будет иначе. Конор же говорит, что сейчас он в такой форме, что уничтожил бы самого себя образца боя с Дональдом Серроне в первом же раунде. Кто же победит?

Тем более, что за этим боем очень внимательно будет следить Хабиб Нурмагомедов. Президент UFC Дейна Уайт уже заявил, что если в этом бою один из спортсменов сможет впечатлить россиянина, то тот вполне может вернуться, чтобы провести свой 30-й бой.

Кажется, что Порье действительно будет очень сложно. Да, наверное, речь не идет о нокауте в первом раунде, но сложно предположить, что Дастин сможет выстоять против мощнейших ударов Порье. В то же время американец не так хорош в борьбе, чтобы переиграть Конора там. Поставить на победу Макгрегора в БК «Фонбет» можно за 1.35

Кроме того, можно рассмотреть ставку на то, что Конор выиграет нокаутом. Борьба — не стихия ирландца, а против его ударов мало кто смог устоять, так что на полный бой Порье тоже не стоит рассчитывать. БК «Фонбет» предлагает поставить на победу Макгрегора нокаутом с коэффициентом 1.60

Стоит поверить Порье, что тот устоит в первом раунде, а вот начиная со 2-го, нужно ставить на победу Конора. Победу ирландца во 2-м раунде букмекер «Фонбет» оценивает коэффициентом 4.40, а на успех Макгрегора в 3-м раунде коэффициент еще выше — 6.60! Поставите 1000 рублей — получите 6600 рублей в случае успеха.