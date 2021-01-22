«Он не говорил, что хочет увидеть что-то захватывающее. Это сказал Дэйна. Так что давайте просто дождемся боя. У нас тут достаточно народу. Много вызовов и трудный бизнес.
Его личная жизнь идет вперед, и я не желаю ему зла. Мы дрались в 2018 году, и с тех пор прошло много времени. Весь мир знает, что этот бой не закончен. Эта война не закончена.
Спорт нуждается в том, чтобы это произошло. Люди хотят, чтобы это случилось. Вот и все. Лично я сохраняю спокойствие и иду дальше. Я вернулся в легкий дивизион и покажу миру, как обстоят дела.
Если этот человек продолжит уклоняться от конкуренции, он должен быть лишен титула, а мы должны разыграть вакантный чемпионский пояс.
Я уверен, что именно так все и произойдет после нашего с Дастином боя. Мне будет интересно услышать его отговорки, что он скажет после боя, но я предсказываю, что он будет лишен титула», — рассказал Макгрегор.