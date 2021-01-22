Бой Царукяна и Хакпараста на UFC 257 отменен 

Все новости на карте

Российско-армянский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян не уложился в лимит легкого веса перед поединком с немцем Насратом Хакпарастом, сообщает пресс-служба UFC.

Царукян показал на весах 72,1 кг. Однако Хакпараст не явился на процедуру взвешивания из-за проблем со здоровьем, вследствие чего бой, запланированный на турнир UFC 257, был отменен.

Также в рамках шоу не состоится поединок в легком весе между марокканцем Оттманом Азайтаром и американцем Мэттом Фреволой. Представитель Марокко снят с турнира по неназванным причинам.

В сложившейся ситуации промоушен принял решением свести Фреволу и Царукяна. Российско-армянский боец отдаст сопернику 20% своего гонорара.