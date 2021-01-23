Ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA) Конор Макгрегор рассказал о своем богатстве. Это произошло на пресс-конференции перед турниром UFC 257.

Спортсмен заявил, что он богаче президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта.

«Мне говорят, зачем ты дерешься? У тебя не должно быть мотивации, ты богаче, чем Уайт! Но деньги и пояса уходят», — объяснил Макгрегор.

По словам бойца, лучшие моменты должны попасть в историю.

В прошлом году The Sun подсчитало заработок ирландского спортсмена за карьеру в UFC. Согласно данным издания, боец заработал более $15 млн призовых без учета бонусов от телевидения и продаж платных трансляций.

Ранее Макгрегор назвал имя самого «тяжелого» соперника в карьере . Поклонник ирландца задал ему вопрос в Twitter. Макгрегор ответил, что один из спортсменов является для него самым тяжелым соперником, с которым он когда-либо встречался. Они провели два титульных поединка в UFC.

Конор Макгрегор выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории. Он провел 26 поединков в смешанных единоборствах. Из них победу спортсмен одержал в 22, в четырех — проиграл. Ирландец трижды заявлял об уходе из спорта, но каждый раз менял решение. Следующим соперником Макгрегора станет американец Дастин Пуарье. Бой состоится 24 января.