Царукян победил Фреволу на турнире UFC в Абу-Даби 

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян (16-2) победил по очкам американца Мэтта Фреволу (8-2-1) на турнире UFC в Абу-Даби.

Накануне Царукян не вписался в лимит лёгкого веса, из-за чего будет вынужден отдать сопернику часть своего гонорара. Царукян без проблем начал переводить бой в партер с первого раунда. При этом и в разменах в стойке Арман переигрывал своего оппонента, поддерживая высокий темп поединка. Во второй пятиминутке Царукяну удалось хорошо поработать локтями сверху после очередного тейкдауна и не дать сопернику подняться в стойке. Однако россиянин получил рассечение от удара соперника снизу.

В третьем раунде Фревола попытался удивить Армана гильотиной, но для её выполнения не хватило сил, а в остальном же раунд получился таким же односторонним. Однако Царукяну так и не удалось довести до конца ни одну попытку удушающего или нанести сопернику серьёзный урон ударами. В итоге все судьи зафиксировали безоговорочную победу Армана со счётом 30:27 (двое) и 30:26.