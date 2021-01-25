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Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Глава UFC возмутился поведением новичка промоушена после победы 

Lenta.ru 3 часа назад
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал поведение новичка промоушена американца Майкла Чендлера. Слова Уайта приводит Bloody Elbow.
Главу UFC возмутило празднование Чендлера, который нокатуировал на UFC 257 новозеландца Дэна Хукера. Американский боец сделал кувырок спиной назад. Уайт посчитал действия новичка рискованными.

«От таких вещей кто-то может пострадать, черт возьми», — заметил он.

UFC 257 прошел в Абу-Даби 24 января. Чендлер нокаутировал Хукера в соглавном бою вечера. Вывеской ивента стало противостояние Конора Макгрегора и Дастина Порье. В этом поединке американский боец нокаутировал ирландца.
Чендлер трижды становился чемпионом Bellator в легком весе. С сентября 2020-го он представляет UFC. До перехода в организацию Чендлера неоднократно называли сильнейшим представителем легкого веса вне UFC.
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