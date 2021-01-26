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Майнц
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Дацик ответил на угрозы камерунского чемпиона Тайсона 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ответил на угрозы чемпиона Тайсона Дижона. Россиянин и камерунец должны встретиться в рамках нового турнира, в котором участвуют спортсмены из разных дисциплин и популярные блогеры.
Ранее Тайсон заявил, что «засушит голову» Дацику, прорычав как лев.
Российский боец отреагировал на угрозы камерунца.

«Слыш, ты, Тайсон на минималках, ты решил посушить мне голову? Я уже не полтора центнера вешу, всего 130 килограммов, я уже дрыщ. А ты не Усэйн Болт, и не губка. Отбегать, отпрыгать у тебя вряд ли получится», — передает слова Дацика «РЕН ТВ».

Дижон является чемпионом Камеруна по боксу, чепионом Африки по кикбоксингу и вице-чемпион К1 в Африканском регионе. Дацик в марте 2018 года был приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за погромы в притонах. В феврале 2019-го его отпустили. После выхода из тюрьмы он провел два поединка.
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MMA , Видео , Вячеслав Дацик , ФСИН , РЕН ТВ
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