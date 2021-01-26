«Слыш, ты, Тайсон на минималках, ты решил посушить мне голову? Я уже не полтора центнера вешу, всего 130 килограммов, я уже дрыщ. А ты не Усэйн Болт, и не губка. Отбегать, отпрыгать у тебя вряд ли получится», — передает слова Дацика «РЕН ТВ».