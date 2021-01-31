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Бойцы MMA из России и Словении спровоцировали массовую драку после поединка 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Бойцы MMA из России и Словении спровоцировали массовую драку после поединка
Фото: twitter.com/ClubDeLasMMA
Российский боец смешанного стиля (ММА) Шамиль Мусаев и его соперник из Словении Урош Юришич устроили драку на турнире польской организации KSW сразу после поединка. Бой проходил в городе Лодзь вечером в субботу, 30 января.
Поединок длился три раунда, по итогам которых российский боец одержал победу единогласным решением судей. Но их решение устроило не всех, из-за чего возникла потасовка, которая закончилась массовой дракой. В ней участвовали представители команд спортсменов. Соперников пришлось разнимать охране. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter.

— KSW рассмотрит инцидент с Шамилем Мусаевым и Урошом Юришичем. После полного рассмотрения будет принято решение о том, какие действия предпринять, — сообщили в организации, передает Пятый канал.

Спортсмены выступают в полусреднем весе (до 77,1 кг). На счету 27-летнего Шамиля Мусаева 14 побед и ни одного поражения. 28-летний Урош Юришич потерпел первое поражение в карьере, в его активе 11 побед.
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MMA , Шамиль Мусаев
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