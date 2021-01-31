Мусаев избежит наказания за драку в Польше

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Российский боец Шамиль Мусаев не будет наказан за драку на турнире KSW. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина.

В субботу Мусаев победил Уроша Юришича единогласным решением судей по итогам трех раундов. После поединка словенец и россиянин устроили потасовку, которая переросла в массовое противостояние команд. Охране удалось разнять соперников.

Позднее Мусаев заявил ТАСС, что отреагировал на оскорбление на религиозной почве.