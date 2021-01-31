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Российский боец Мусаев не будет наказан за драку в Польше 

ТАСС 41 минуту назад
Мусаев избежит наказания за драку в Польше
Фото: Instagram
Российский боец Шамиль Мусаев не будет наказан за драку на турнире KSW. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина.
В субботу Мусаев победил Уроша Юришича единогласным решением судей по итогам трех раундов. После поединка словенец и россиянин устроили потасовку, которая переросла в массовое противостояние команд. Охране удалось разнять соперников.
Позднее Мусаев заявил ТАСС, что отреагировал на оскорбление на религиозной почве.

"Шамилю ничего не может грозить, так как зачинщиком этого конфликта была вторая сторона", — сказал собеседник агентства.

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MMA , Шамиль Мусаев , ИТАР-ТАСС
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