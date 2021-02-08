Нурмагомедов захотел стать профессиональным футболистом

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов заявил, что подумывает о карьере футболиста. Ранее в январе в Дубае непобежденный чемпион UFC играл в футбол с игроками «Спартака» и добился победы.

Хабиб является чемпионом UFC в легком весе. В октябре 2020 года 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Он выиграл в октагоне все 29 боев, в которых принимал участие.