Нурмагомедов захотел стать профессиональным футболистом

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов заявил, что подумывает о карьере футболиста. Ранее в январе в Дубае непобежденный чемпион UFC играл в футбол с игроками «Спартака» и добился победы.
«У меня есть желание стать футболистом. Это мечта детства. Футбол не зря называют «королем спорта». С кем я только ни общался на эту тему. И с президентом УЕФА Александром Чеферином, и с владельцем «ПСЖ», и с Криштиану Роналду», — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».
Хабиб является чемпионом UFC в легком весе. В октябре 2020 года 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Он выиграл в октагоне все 29 боев, в которых принимал участие.