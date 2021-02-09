Нурмагомедов решил обсудить с Уайтом возвращение

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обсудит возможность возобновления спортивной карьеры с главой организации Дэйной Уайтом в конце февраля. Об этом Нурмагомедов заявил в эфире телеканала " Матч ТВ ".

"Карьера? Дэйна честный, он придет к журналистам с тем сообщением, которое я отправил ему неделю назад. Я ему сказал, какого развития событий хочу. Не только в карьере, но вообще в легком весе. Нынешняя ситуация мне не нравится, не нужно у меня выведывать информацию, я ему сказал, что мне не нравится подвешенное состояние", — сказал Нурмагомедов.

"Бойцы только подрались и уже понимают, кто будет драться за пояс, они строят планы на июнь, чтобы разыграть титул. Дэйна мне сказал, что он еще не закончил. Я ему написал, что легкий вес должен двигаться, он мне сказал, чтобы я прилетал в конце февраля. Ему надо принять какое-то решение, но с любым решением я буду согласен", — добавил он.