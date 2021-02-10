Нурмагомедов опубликовал фото с Исмаиловым 

«Один поселковый старый хищник как-то раз мне сказал: что ты можешь знать по жизни, если ты не носишь белую обувь?.. В общем, кто это — не буду говорить, свои поймут. Магомед Исмаилов, приятно было пообщаться и спасибо, что посетил наш турнир EAGLE FC 33 вчера. Надеюсь ты ничего не обрежешь из нашего интервью», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».