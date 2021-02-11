Брат Магомедшарипова подписал контракт с Bellator 

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Хасан Магомедшарипов, младший брат бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забита Магомедшарипова , заключил контракт с промоушеном по смешанным единоборствам Bellator.

Об этом сообщает MMA Junkie . До перехода в Bellator он выступал в Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship. Последний его поединок пришёлся на турнир Fight Nights Global 99, где он в первом раунде победил техническим нокаутом Михаила Тарханова

20-летний россиянин на профессиональном уровне провёл пять поединков и выиграл каждый из них.