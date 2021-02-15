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Скандальный российский боец ММА попал в ДТП 

Павел Тиунов 5 часов назад
Скандальный российский боец ММА Исмаилов попал в ДТП
Фото: соцсети
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов травмировался в ДТП. Об этом он сообщил в Instagram своим подписчикам.
Спортсмен опубликовал ролик, в котором он идет к месту аварии с кофе в руках, который он в итоге передал по всей видимости второму участнику ДТП. Исмаилов рассказал подписчикам, что «произошла непонятка». На своем внедорожнике BMW он ехал за автомобилем, который неожиданно для него резко остановился перед пешеходным переходом. Боец признался, что «зевнул в этот момент», попытался избежать столкновения, но у него не получилось.

«Засадился я. И меня понесло. Я как в бою, потерялся чуть-чуть, зацепил руль, ударил коленом (и локтем) по рулю, потом на удушающий вышел, ногу закинул, зацепил на «треугольник» (удушающий приём — прим. ред.) — чуть руль не задушил короче», — с юмором прокомментировал ситуацию Исмаилов.

Он также продемонстрировал на голове «две новые сечки». По словам спортсмена, в следующем бою он будет демонстрировать шрамы сопернику, оказывая таким образом на него психологическое давление. К слову внедорожник Исмаилова получил серьезные повреждения: на опубликованном видео видно, что левая передняя часть джипа оказалась буквально разворочена в результате сильного удара.
Как писал «Рамблер», чемпион AMC Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев и боец АСА Магомед Исмаилов подрались во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup, проходившего в Москве.
Видео дня. Лучшие сейвы 23-го тура Английской Премьер-лиги
Комментарии 3
MMA , Магомед Исмаилов , Владимир Минеев
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