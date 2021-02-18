Девушка-боец MMA снялась в купальнике с глубоким вырезом 

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович снялась в купальнике с глубоким вырезом. Пост доступен в Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rachael Ostovich (@rachaelostovich) 29-летняя американка приняла участие в рекламной кампании 2bdesiredswimwear. Остович сделала два снимка на фоне пляжа.

16 февраля Остович также продемонстрировала декольте. Менее чем за 12 часов публикация набрала более 11 тысяч лайков.

Американка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После трех поражений подряд организация расторгла контракт с Остович. Она также выступала в промоушене Invicta. На ее счету четыре победы и шесть поражений.

Остович считается одной из самых привлекательных представительниц MMA. На аккаунт спортсменки в Instagram подписаны 766 тысяч пользователей.