Кокляев ушел в «жутчайший запой» после боя с Емельяненко

"Честно: ушел в жутчайший запой, около двух недель. Мне сказали отдохнуть пару месяцев, в зале вообще не появляться. Тогда душе захотелось праздника. Застолья, в трапезной при монастыре прям пару дней, бывало у продуктового магазина. Не успел выйти, бутылку водки открыл, выпил, закрыл, в карман убрал и добежал до автослесарки, где знакомые мою машину делают. "Пацаны! Миха! А у меня каникулы, давайте!" И понеслась: Питер, Пермь, Таганрог, Ростов, везде ездил в таком состояньице", — рассказал Кокляев в интервью YouTube-каналу "Руки выше".