Стерлинг пообещал сражаться с Петром Яном в стиле Нурмагомедова 

«Думаю, он ещё никогда не сталкивался с настоящим прессингом в стиле Хабиба, когда его затаскивают в партер. И это изменит темп боя. Он может попытаться остановить тейкдауны ударами, но мне нужен только один перевод. Даже если он остановит сто моих попыток, сто первая окажется удачной, и я его переведу.