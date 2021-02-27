«Молодой ещё, полон сил». А. Емельяненко не планирует завершать карьеру 

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что пока не задумывается о завершении карьеры. По его словам, у него ещё достаточно сил и энергии для поединков.

«Сколько месяцев понадобится, чтобы набрать форму? Пару месяцев, думаю. Два месяца на полную подготовку, и я готов выходить с любым биться. Будь то кулачный бой, смешанные единоборства или по боксу. Без разницы мне. Сколько планирую ещё боёв провести? Ещё много, я не думаю об этом. Молодой ещё. Без травм, полон сил, полон энергии. Я готов драться ещё долго. После боя с Магомедовым у меня не было никаких проблем с коленом. Это враньё», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.