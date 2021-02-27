Александр Емельяненко анонсировал новый бой 

39-летний Емельяненко заявил, что договорился о бое с Минеевым по правилам бокса. По словам тяжеловеса, бойцы уже поставили подписи в контрактах. При этом он отметил, что дата и место проведения поединка пока неизвестны.

26 февраля Емельяненко высказался о будущем. «Есть несколько предложений от нескольких организаций. Кто убьет меня деньгами, там и буду выступать», — отметил он. Также по словам представителя бойца Азамата Бостанова, у Емельяненко есть договоренность с промоушеном Hardcore Fighting о проведении поединка на голых кулаках.