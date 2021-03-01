Исмаилов призвал Нурмагомедова поддержать «Анжи» 

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Исмаилов обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову с призывом поддержать махачкалинский «Анжи».

«Призываем Хабиба поддержать нашу команду. Вся команда «Анжи» ждёт от тебя поддержки, брат. Сейчас у команды нет серьёзных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь», — сказал Исмаилов в видео, опубликованном в Instagram.

Боец отметил, что, когда Нурмагомедов был молодым и сам нуждался в поддержке, ему её дали.

«Теперь твоя очередь, брат!» — добавил он.

В нынешнем сезоне «Анжи» выступает в третьем по рангу футбольном турнире России — Профессиональной футбольной лиге.