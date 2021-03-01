Хабиб ответил на призыв помочь «Анжи»

Исмаилов призвал Хабиба помочь дагестанскому футбольному клубу "Анжи".

"Хабиб дело говорил, надо учиться. А теперь призываем Хабиба поддержать нашу команду. Учиться-то мы будем, брат, а вот теперь поддержка нужна. Вся команда "Анжи" ждёт от тебя поддержки, брат. Сейчас у команды нет серьёзных возможностей, но я знаю, ты из этого не исходишь. Ты сам был молодым, азартным, сам ждал поддержки — я помню, когда ты в ней нуждался, — и тебе её дали. Теперь твоя очередь, брат", — сказал Исмаилов.

"Я рядом, вацаки. Но скажи мне, ты где и футбол где", — ответил Хабиб.

Напомним, что "Анжи" сейчас выступает в ПФЛ. В последние годы клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.