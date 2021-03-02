Курданов подписал контракт с лигой кулачных боёв

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Евгений Курданов по прозвищу Моряк подписал контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC.
«Евгений (Моряк) Курданов подписал эксклюзивный контракт с ведущей лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC. В ближайшее время станет известна дата дебюта спортсмена. Ждём ярких противостояний и больших побед!» — говорится в сообщении Gagarin Sports Management в Instagram.
По мнению руководителя Gagarin Sports Management Артёма Харланова, о Евгении Курданове скоро узнает весь мир.
«Мы ждём дату первого боя в организации BKFC и занимаемся визой спортсмена!» — сказал Харланов.
Ранее Хабиб Нурмагомедов признался, что ему не нравятся кулачные бои.