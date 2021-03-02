Курданов подписал контракт с лигой кулачных боёв

«Евгений (Моряк) Курданов подписал эксклюзивный контракт с ведущей лигой кулачных боёв Bare Knuckle FC. В ближайшее время станет известна дата дебюта спортсмена. Ждём ярких противостояний и больших побед!» — говорится в сообщении Gagarin Sports Management в Instagram.