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Преемнику Нурмагомедова предрекли чемпионство UFC в ближайший год 

Lenta.ru 4 часа назад
Преемнику Нурмагомедова предрекли чемпионство UFC в ближайший год
Фото: РИА Новости
Тренер American Kickboxing Academy Хавьер Мендес предрек российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Исламу Махачеву золото Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ближайшие 12 месяцев. Об этом он рассказал в беседе с The Sun.

«Думаю, он станет чемпионом в ближайший год. Спросите Хабиба Нурмагомедова, с кем ему было на тренировках тяжелее всего», — отметил Мендес.

При этом он признал, что оппонент Махачева Дрю Добер весьма опасен и его нельзя недооценивать. Однако, как утверждает Мендес, победа над американцем не даст Махачеву возможность провести поединок с соперником из первой тройки в легком весе и рассчитывать на титульный бой в ближайшем будущем.
Хабиб отказался от возобновления карьеры
Махачева не раз называли преемником чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедова. В частности, об этом говорил отец последнего — Абдулманап Нурмагомедов.
UFC 259 пройдет в Лас-Вегасе 7 марта. Помимо Махачева на турнире также выступят россияне Петр Ян и Аскар Аскаров. Яну предстоит защита титула чемпиона в легчайшем весе против Аджамэйна Стерлинга.
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Комментарии 6
MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хавьер Мендес , Дрю Добер , Хабиб Нурмагомедов , Ислам Махачев , Аскар Аскаров
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