Боец Махно победил черногорского Психопата

В Москве прошёл очередной турнир промоутерской компании FIGHT NIGHTS, в главном бою которого россиянин Алексей Махно (22-6) победил единогласным решением судей черногорца Васо Бакоцевича (40-21-1).

Явно не утруждавший себя весогонкой черногорец, ранее выступавший в полулёгком весе, после непродолжительного обмена ударами попытался перевести бой в партер, но Махно без проблем справлялся с ним в клинче и жёстко пробил левой ногой в корпус. Второй раунд изобиловал плотной борьбой в клинче и ударами коленями по корпусу, причём Бакочевич в этом компоненте не уступал россиянину.

Третий раунд продолжился в клинче, но уже с перевесом заметно активизировавшегося Махно, которому удалось перевести бой в партер и взять контроль со спины, нанося при этом удары. После этого Махно снова оформил тейкдаун, как только черногорец поднялся на ноги и сохранил контроль до конца боя. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Махно со счётом 30:27 (двое) и 30:26.