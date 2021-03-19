Дядя Хабиба раскритиковал раннее завершение карьеры бойцом

"Вы знаете, я всегда был против его завершения. До сих пор остаюсь при своем мнении. Я с ним еще не разговаривал. Думаю, здесь вопрос не в цифрах. 30 побед, не 30 — не имеет значения. Я считаю, что он рано завершил карьеру. Года два еще можно было оставаться в спорте. У меня много мыслей, с чем это связано. Может быть, из-за отца, может, нет. Какие у меня предположения? Без комментариев", — цитирует Нурмагомедова "Спорт-Экспресс".