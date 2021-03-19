Роднина отказалась считать смешанные единоборства спортом

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на новость об официальном завершении карьеры российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Она отметила, что случившееся не удивило ее, так как россиянин объявил о решении давно. Фигуристка также добавила, что MMA для нее «не очень-то и вид спорта». Именно поэтому, по словам Родниной, представителей смешанных единоборств называют бойцами, а не спортсменами.

Ранее в пятницу, 19 марта, президент UFC Дэйна Уайт заявил об окончании Нурмагомедовым карьеры. Россиянин подтвердил, что официально ушел из спорта.