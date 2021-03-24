Двукратный чемпиона мира по ММА Алан Хадзиев погиб в результате внезапного нападения, сообщает «Газета.ru». За спортсмена вступился его родной брат, который убил нападавшего.

Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Алан Хадзиев погиб, получив смертельное ранение в драке в ресторане «Вегас» в Моздоке.

Журналисты также отметили, что в результате конфликта скончался еще один мужчина – местный бизнесмен, другой участник драки был госпитализирован с серьезными травмами. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Представители «Газета.ru», ссылаясь на источник, написали, что Хадзиев какое-то время после нападения был жив, а умер в реанимации.

Также известно, что в ресторане на защиту спортсмена бросился его родной брат – военнослужащий. Он нанёс нападавшему смертельные раны ножом, от которых тот позже скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимаются сотрудники военно-следственного отдела по Владикавказскому региону.

Алан Хадзиев – чемпион мира по ММА по версии международной федерации полноконтактного рукопашного боя FCF. Последние несколько лет спортсмен жил в Люберцах, тренировался в местном клубе.