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Раскрыты подробности драки с гибелью чемпиона мира по ММА

Павел Тиунов
7 часов назад
Двукратный чемпиона мира по ММА Алан Хадзиев погиб в результате внезапного нападения, сообщает «Газета.ru». За спортсмена вступился его родной брат, который убил нападавшего.
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Алан Хадзиев погиб, получив смертельное ранение в драке в ресторане «Вегас» в Моздоке.
Журналисты также отметили, что в результате конфликта скончался еще один мужчина – местный бизнесмен, другой участник драки был госпитализирован с серьезными травмами. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.
Представители «Газета.ru», ссылаясь на источник, написали, что Хадзиев какое-то время после нападения был жив, а умер в реанимации.
Также известно, что в ресторане на защиту спортсмена бросился его родной брат – военнослужащий. Он нанёс нападавшему смертельные раны ножом, от которых тот позже скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимаются сотрудники военно-следственного отдела по Владикавказскому региону.
Алан Хадзиев – чемпион мира по ММА по версии международной федерации полноконтактного рукопашного боя FCF. Последние несколько лет спортсмен жил в Люберцах, тренировался в местном клубе.
В интервью, опубликованном изданием «РИАМО в Люберцах» Хадзиев подчеркивал, что в его родном городе Моздок ему часто приходилось участвовать в уличных драках, но все они неизменно заканчивались рукопожатием.
MMA,Видео,Газета.Ru,
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