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Порье отверг титульный бой ради поединка с Макгрегором

Lenta.ru
1 час назад
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье отказался от титульного поединка ради третьей схватки с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил журналист Аарон Бронстетер в своем Twitter.
Порье отверг титульный бой ради поединка с Макгрегором
Фото:  Jeff Bottari / Reuters Jeff Bottari / Reuters
Об этом репортеру сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. 32-летний Порье отказался от возможности выиграть титул чемпиона в легком весе и нацелен на третий поединок с ирландцем.
Точной даты поединок пока не получил. По информации журналиста Ариэля Хельвани, Макгрегор и Порье могут подраться в июле.
Второй поединок между Макгрегором и Порье состоялся в январе. Американец сумел нокаутировать оппонента. Таким образом, он взял реванш у Макгрегора за поражение в 2014 году.
Порье уже дрался за титул осенью 2019-го. Тогда он не сумел одолеть Хабиба Нурмагомедова. В марте 2021-го россиянин оставил пояс и официально завершил карьеру.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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