Порье отверг титульный бой ради поединка с Макгрегором

Об этом репортеру сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. 32-летний Порье отказался от возможности выиграть титул чемпиона в легком весе и нацелен на третий поединок с ирландцем.

Второй поединок между Макгрегором и Порье состоялся в январе. Американец сумел нокаутировать оппонента. Таким образом, он взял реванш у Макгрегора за поражение в 2014 году.