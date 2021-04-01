Бой россиянина Берхамова в Bellator отменен

Российский боец Мухамед Берхамов не вошел в лимит весовой категории, его дебютный бой в Bellator отменен. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Берхамов 2 апреля в США должен был провести поединок против американца Эрмана Террадо в весовой категории до 77,1 кг. Бой должен был стать дебютным в Bellator для 27-летнего Берхамова.