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Бой россиянина Берхамова в Bellator отменен. Он не вошел в весовую категорию

ТАССиещё 3
1 час назад
Российский боец Мухамед Берхамов не вошел в лимит весовой категории, его дебютный бой в Bellator отменен. Об этом ТАСС сообщили в организации.
Бой россиянина Берхамова в Bellator отменен
Фото: пресс-служба АСВпресс-служба АСВ
"Берхамов не вошел в лимит весовой категории. Его бой отменен", - сказал собеседник агентства.
Берхамов 2 апреля в США должен был провести поединок против американца Эрмана Террадо в весовой категории до 77,1 кг. Бой должен был стать дебютным в Bellator для 27-летнего Берхамова.
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