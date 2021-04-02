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Боец MMA потерял палец во время поединка

Lenta.ruиещё 3
5 часов назад
Канадский боец смешанного стиля (MMA) Хетаг Плиев потерял палец во время поединка против американца Девина Гудэйла. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
Боец MMA потерял палец во время поединка
Фото: @khetag_pliev@khetag_pliev
Инцидент произошел во время турнира под эгидой промоушена Cage Fury MMA в США. Во время одного из ударов Гудейл попал Плиеву в левую руку и сломал тому безымянный палец. Во втором раунде палец был оторван окончательно. После этого судьи приняли решение остановить поединок и засчитали канадцу поражение техническим нокаутом.
Плиев рассказал, что после уехал в больницу, где медикам удалось пришить палец обратно.
«Палец фактически держался на одной коже. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры, надеюсь, что все будет в порядке», — подытожил он.
На счету 37-летнего Плиева теперь пять побед и два поражения в поединках по правилам MMA. До этого он выступал в соревнованиях по вольной борьбе.
MMA,ИТАР-ТАСС,
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