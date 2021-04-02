Боец MMA потерял палец во время поединка

Инцидент произошел во время турнира под эгидой промоушена Cage Fury MMA в США. Во время одного из ударов Гудейл попал Плиеву в левую руку и сломал тому безымянный палец. Во втором раунде палец был оторван окончательно. После этого судьи приняли решение остановить поединок и засчитали канадцу поражение техническим нокаутом.