Боец MMA потерял палец во время поединка

Канадский боец смешанного стиля (MMA) Хетаг Плиев потерял палец во время поединка против американца Девина Гудэйла. Об этом спортсмен рассказал ТАСС
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Фото: @khetag_pliev@khetag_pliev
Инцидент произошел во время турнира под эгидой промоушена Cage Fury MMA в США. Во время одного из ударов Гудейл попал Плиеву в левую руку и сломал тому безымянный палец. Во втором раунде палец был оторван окончательно. После этого судьи приняли решение остановить поединок и засчитали канадцу поражение техническим нокаутом.
Плиев рассказал, что после уехал в больницу, где медикам удалось пришить палец обратно.
«Палец фактически держался на одной коже. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры, надеюсь, что все будет в порядке», — подытожил он.
На счету 37-летнего Плиева теперь пять побед и два поражения в поединках по правилам MMA. До этого он выступал в соревнованиях по вольной борьбе.