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Брат Нурмагомедова одержал первую победу в Bellator

Lenta.ru
3 часа назад
Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал первую победу в Bellator. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Брат Нурмагомедова одержал первую победу в Bellator
Фото: InstagramInstagram
На турнире Bellator 225, который проходил в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), Нурмагомедов победил американца Майка Хэмела единогласным решением судей — 29-28, 30-27, 30-27.
Главным событием вечера стал титульный полуфинал Гран-при в полулегком весе между бразильским чемпионом Патрисио Фрейре и американцем Эммануэлем Санчесом. Фрейре победил в первом раунде удушающим приемом.
22-летний Усман Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе серия из 12 побед. 28-летний Хэмел всего провел 12 поединков, из которых семь выиграл, а пять — проиграл.
28 марта Хабиб Нурмагомедов прокомментировал первую победу другого своего двоюродного брата Абубакара в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен подчеркнул, что побеждает и проигрывает вместе со своими братьями, так как они для него все.
MMA,Хабиб Нурмагомедов,
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