Брат Нурмагомедова одержал первую победу в Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова , одержал первую победу в Bellator. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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На турнире Bellator 225, который проходил в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), Нурмагомедов победил американца Майка Хэмела единогласным решением судей — 29-28, 30-27, 30-27.

Главным событием вечера стал титульный полуфинал Гран-при в полулегком весе между бразильским чемпионом Патрисио Фрейре и американцем Эммануэлем Санчесом. Фрейре победил в первом раунде удушающим приемом.

22-летний Усман Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе серия из 12 побед. 28-летний Хэмел всего провел 12 поединков, из которых семь выиграл, а пять — проиграл.