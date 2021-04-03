Боец MMA потерял палец во время поединка

Появились подробности шокирующего инцидента с оторванным пальцем во время поединка мастеров ММА.

Канадский боец российского происхождения Хетаг Плиев на неделе выступал в главном событии Cage Fury FC 94 – поединке против Девина Гудейла. В конце второго раунда соперник оторвал Плиеву палец. Причем палец потерялся. Его долго искали на ринге и даже за пределами. Потом стало ясно, что он застрял в перчатке.

В итоге Гудейл был объявлен победителем техническим нокаутом. Плиева доставили в больницу, где ему сделали экстренную операцию. Докторам удалось вернуть палец на место.

«Чувствую себя лучше. После боя я обратился в пункт неотложной помощи, там был хороший врач. Её зовут Мэгги Уилсон, она вернула мне палец. Его поставили на место и пришили обратно. Он висел на коже. Сейчас я в гипсе», - рассказал Плиев в эксклюзивном интервью MMA Fighting.

Тренер Плиева, Джои Паттерсон, добавил, что теперь известно, как оторвался палец. Его пояснения опубликовал YouTube-канал Cage Fury Fighting Championships.

«Когда Хетаг проводил тейкдаун, противник схватил его за перчатку и начал тянуть за нее. В результате палец Хетага застрял. Затем они поднялись на ноги и начали обмениваться ударами. Когда Хетаг нанес сопернику сильный удар, палец оторвался», - сказал Паттерсон.

По словам тренера, боец пытался скрыть повреждение, но врачи заметили это и прервали бой.

Плиев говорит, что хотел продолжить борьбу, невзирая на ранение. Он надеялся подписать контракт с UFC после успешного исхода.

«Когда раунд был закончен, я сел, посмотрел на свой палец, и не увидел его, он исчез. И я подумал: мужик, весь труд, который ты вложил, пойдет прахом из-за этого пальца. Я чуть не заплакал. Не из-за боли, не из-за того что было жалко палец. Просто понял, что доктор не позволит мне продолжать драться. А я так много работал и хотел попасть в UFC. Это было моей мечтой», - признался боец.

Плиев в ближайшие недели пройдет обследование у хирургов, специализирующихся на травмах рук. Возможно, ему понадобится вторая операция, чтобы восстановить разорванное сухожилие. Спортсмен принимает всю эту ситуацию спокойно.