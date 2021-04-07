Бой Гасанова с Дипчиковым возглавит турнир ACA 121 в Минске

Керефов должен был защищать титул чемпиона организации в наилегчайшем весе в поединке с соотечественником Расулом Албасхановым.

Теперь главным событием ACA 121 станет бой в среднем весе между россиянином Магомедрасулом Гасановым и болгарином Николой Дипчиковым. На кону противостояния — пояс временного чемпиона ACA в среднем весе.