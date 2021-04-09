Шахбулатов отказался драться с Бибулатовым

9 апреля в легчайшей весовой категории промоушена АСА состоится поединок двух ярких ударников — 36-летнего ветерана Олега Борисова и 28-летнего Шамиля Шахбулатова. «Газета.Ru» поговорила с бойцом из Чечни о предстоящем бое, возможном реванше с Жубилеу и работе охранником.

— Вам предстоит бой с Олегом Борисовым. Это ожидаемое событие в мире ММА, многие о нем говорят, ждут яркого боя, и вы его в принципе так же анонсировали. Поделитесь сейчас своими ожиданиями от поединка.

— Я считаю, что для российского ММА это очень интересный бой. Олега Борисова давно знают, он больше десяти лет выступает на топовом уровне. Пусть даже ему больше 36 лет, но он все равно показывает зрелищные, сильные бои. Соперник хороший, достойный, ожидаю, что это будет зрелищный бой.

Он предпочитает работу в стойке, я люблю работу в стойке, зрители хотят такого боя — зрелищного кровавого. Не терпится выйти в клетку и показать ту работу, которую два месяца делал дома.

— Когда готовились к поединку, учитывали, что соперник показывал себя не только в стойке, но и крепким борцом? Сколько у вас планов на бой, и что именно включала в себя подготовка?

— Плана работать в борьбе не было. Бывают моменты, когда ты получаешь удар и автоматом лезешь в борьбу. Конечно, мы готовили и борьбу, и стойку. Он опасен на ближней дистанции. Он просто ниже меня, и план на бой — держать дистанцию и работать в стойке. Моя проблема: когда я начинаю бороться, я быстрее устаю, чем в стойке.

Я видел бои Борисова. Он рукопашник, служит где-то, выступал на динамовских соревнованиях. Именно бросковая техника у него очень хорошая. Считаю, что бросковая техника у него лучше моей. Он маленький, но большой для своих параметров, и мне именно бороться с ним будет тяжело. Еще он может попасть и вырубить человека.

— Вы называли себя фаворитом перед боем — расшифруйте. Ну и у этого статуса есть обратная сторона: если вы уступаете, будучи фаворитом, это сильнее бьет по карьере и репутации, чем когда от вас никто не ждет победы.

— Всегда считаю себя фаворитом в любом бою, потому что выхожу побеждать, а не проигрывать. Это спорт — естественно, все может случиться. У меня лучше данные, больше размах рук. Он будет стараться сократить дистанцию и нанести удар, как он всегда и делает. Моя же задача: держать дистанцию и работать с ним на дистанции.

Моя проблема: когда пропускаю удар, забываю весь план и хочу ответить. Когда спортсмен думает головой, это лучше, чем когда ты устраиваешь драку и можешь сам получить. Вот Бибулатов, например (чемпион в этой весовой категории АСА — прим. «Газета.Ru») как раз ведет бои с головой. У меня пока такого нет.