В Махачкале задержали скандально известного российского бойца ММА Гаджимурада Антигулова. В ходе личного досмотра у него обнаружили пистолет. Причина задержания бойца выясняется, сообщает «Спорт-Экспресс». Отметим, что Антигулов скандально известен своей дракой, которая произошла в декабре 2020 года. Тогда боец ММА прямо на свадьбе напал на одного из гостей. Причем причина ссоры — отсутствие алкоголя на столах. Позднее стало известно, что мужчину, ударившего Антигулова, сильно избили. Антигулов является действующим бойцом UFC. На данный момент у него 20 побед и 8 поражений.