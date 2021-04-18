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Федор Емельяненко хочет провести осенью бой в Москве

Газета.Ru
2 часа назад
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Федор Емельяненко заявил о желании провести осенью поединок в Москве, передает ТАСС.
Федор Емельяненко хочет провести осенью бой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Да, мы поговорили с президентом Bellator. У организации есть планы провести соревнования в России. Планируется турнир со зрителями», — сказал Емельяненко.
На счету Федора Емельяненко 46 боев, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. Последний бой спортсмен провел в декабре 2019 года, в котором одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном
16 мая 2012 года Федор Емельяненко был избран первым президентом созданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России. 18 декабря 2016 года был переизбран на второй срок. 21 октября 2018 года покинул пост, но остался почетным президентом и председателем Наблюдательного совета организации.
Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Федором.
MMA,Александр Емельяненко,Федор Емельяненко,ИТАР-ТАСС,
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