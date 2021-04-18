Федор Емельяненко хочет провести осенью бой в Москве

На счету Федора Емельяненко 46 боев, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. Последний бой спортсмен провел в декабре 2019 года, в котором одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном